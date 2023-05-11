Джеймс Уэбб внимательно изучил загадочный мини-Нептун

Космический телескоп Джеймс Уэбб изучил планету GJ 1214 b, называемой «мини-Нептуном», и выявил, что скрывается за ее плотной дымкой. Об этом пишет NASA.

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Сама планета слишком горячая, чтобы на ней могли находиться океаны из жидкой воды, однако вода в испаренной форме все еще может составлять основную часть ее атмосферы. По словам ученых, планета полностью покрыта дымкой или неким облачным слоем. Из-за этого ранее атмосфера планеты оставалась полностью скрытой для изучения.

Чтобы преодолеть этот барьер, исследователи использовали новый подход: отследили GJ 1214 b почти на всей ее орбите вокруг Земли с помощью среднего инфракрасного диапазона (MIRI) Джеймса Уэбба, который видит длины волн света за пределами той части электромагнитного спектра, которую может видеть человеческий глаз.

Таким образом, ученые смогли создать своего рода «тепловую карту» планеты, которая показала и ее дневную и ночную стороны, раскрывая детали состава атмосферы. Так, температура планеты днем и ночью колебалась от 535 до 326 градусов по Фаренгейту. Такая большая разница может говорить о том, что атмосфера планеты состоит из более тяжелых молекул, таких как вода или метан.