Зоологи выяснили, что горбатые киты громче поют на ветру

Аудиоданные для исследования были собраны в конце 2010 года у пляжа Перегиан в Квинсленде, во время миграции китов на юг из мест размножения в лагуне Большого Барьерного рифа к местам нагула в Антарктиде. Песни китов записывались с помощью набора из пяти буев-гидрофонов, которые передавали сигналы на берег. Для создания шума судна была использована 19-метровая рыболовецкая лодка.