Зоологи выяснили, что горбатые киты громче поют на ветру, но безразличны к шуму лодок
Шумный ветер, в отличие от звука лодок, заставляет горбатых китов громче петь. Об этом сообщает Университет Квинсленда.
Аудиоданные для исследования были собраны в конце 2010 года у пляжа Перегиан в Квинсленде, во время миграции китов на юг из мест размножения в лагуне Большого Барьерного рифа к местам нагула в Антарктиде. Песни китов записывались с помощью набора из пяти буев-гидрофонов, которые передавали сигналы на берег. Для создания шума судна была использована 19-метровая рыболовецкая лодка.
Выяснилось, что киты адаптируют громкость своих песен под шум ветра. При этом, если аналогичный шум создавался лодкой, громкость пения не менялась. Песни китов являются основной формой их коммуникации, а самые сложные «мотивы» необходимы для брачных игр.
«Горбатые киты эволюционировали в течение миллионов лет с шумом из естественных источников, но искусственный шум от судов чужд их инстинктам. Это особенно удивительно, поскольку шум двигателя имеет тот же частотный диапазон, что и ветер», — поясняют ученые.
Авторы надеются, что их открытие поможет смягчить последствия человеческой деятельности для живой природы.