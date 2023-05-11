$76.69-0.1384.15-0.76

Стоимость большого iPhone 14 Plus впервые за полгода значительно снизилась

Стоимость iPhone 14 Plus в России опустилась на 20 тыс. руб. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

Цена на iPhone 14 Plus в России рекордно снизилась
© Apple/YouTube

iPhone 14 Plus начали продавать в России в середине октября 2022 года по цене от 95 тыс. руб. Спустя полгода цена флагманского смартфона Apple у российских продавцов снизилась до 70-75 тыс. руб. Однако при выборе устройства стоит учитывать, что, как правило, дешевле других продаются американские модели с поддержкой eSIM — в них нельзя установить привычную физическую SIM-карту.

Данная модель пришла на смену iPhone mini и вместо уменьшенного экрана предлагает 6,7-дюймовый OLED-экран с частотой 60 Гц. За производительность устройства отвечает чип Apple A15 Bionic, использовавшийся еще в линейке iPhone 13. Камера смартфона состоит из двух модулей: основного на 12 Мп с оптической стабилизацией и ультраширокоугольного на 12 Мп.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий