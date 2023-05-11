Цена на iPhone 14 Plus в России рекордно снизилась

Стоимость iPhone 14 Plus в России опустилась на 20 тыс. руб. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru.

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iPhone 14 Plus начали продавать в России в середине октября 2022 года по цене от 95 тыс. руб. Спустя полгода цена флагманского смартфона Apple у российских продавцов снизилась до 70-75 тыс. руб. Однако при выборе устройства стоит учитывать, что, как правило, дешевле других продаются американские модели с поддержкой eSIM — в них нельзя установить привычную физическую SIM-карту.