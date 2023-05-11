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Интернет-сервисы могут обязать самостоятельно удалять противоправный контент

В нынешнюю весеннюю сессию в Госдуму собираются внести законопроект, который обяжет сервис "Яндекс.Музыка" и подобные платформы модерировать свое содержание и инициативно удалять все, что нарушает закон. Об этом заявил глава комитета по информполитике Александр Хинштейн.

Интернет-сервисы могут обязать самостоятельно удалять незаконный контент
© ТАСС

Он сообщил, что упомянутая платформа удалила скандальный украинский трек антироссийского толка, размещенный в преддверии Дня Победы.

"Однако проблема - от этого не решилась, - заявил депутат в своем Telegram-канале. - Регулярно получаю от подписчиков сообщения о появлении на "Яндекс.Музыке" откровенно русофобских и экстремистских композиций".

Он привел ряд примеров.

"Конечно, все эти сигналы я немедленно пересылаю в Роскомнадзор, который и сам ведет собственный мониторинг. Еженедельно РКН в ручном режиме находит на "Яндекс.Музыке" несколько десятков (!) композиций экстремистского толка, требуя затем от платформы их блокировки", - продолжил Хинштейн.

По его словам, платформа должна самостоятельно модерировать свой контент, не допуская подобного.

"Но, увы. Очевидно, что по доброй воле, без жесткого законодательного регулирования "Яндекс" делать этого сам не будет", - считает он.

В этой связи вместе с Роскомнадзором в Госдуме начинают разработку законодательной инициативы, которая введет такую обязательную самомодерацию. А чтобы этот закон работал, предусмотрят и крупные штрафы за его неисполнение.

"Аналогичную норму мы ранее приняли для соцсетей", - уточнил Хинштейн.

Отметим, что в России действует закон, согласно которому соцсети должны выявлять и блокировать противоправную информацию (например, детскую порнографию, призывы к самоубийству, пропаганду наркотиков). Если соцсеть сомневается в качестве контента, у нее есть сутки, чтобы проанализировать данные, а затем ограничить доступ и обратиться в Роскомнадзор. Тот, в свою очередь, должен ответить, насколько правильным было принятое решение.

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