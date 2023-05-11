Стали известны характеристики российского мини-компьютера АТБ-АТОМ-1

Российские компании «Базальт СПО» и «АТБ Электроника» раскрыли характеристики первого отечественного мини-компьютера АТБ-АТОМ-1 на базе четырёхъядерного процессора Intel Atom. Устройство получило полную совместимость с операционной системой «Альт Рабочая станция» и по умолчанию работает с 2 ГБ оперативной памяти — максимальная комплектация поддерживает до 8 ГБ ОЗУ.

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АТБ-АТОМ-1 оборудован тремя сетевыми портами 1GbE, интерфейсами HDMI и USB, консольным портом RS-232C и mini PCIe. Кроме того, в мини-компьютер можно установить модуль памяти М.2 SSD на 128 ГБ.