Xiaomi представила в Китае 65-дюймовый телевизор за $390

Xiaomi анонсировала и запустила в продажу сразу два новых телевизора — Xiaomi A55 и A65 Competitive Edition.

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Устройства имеют металлический корпус и предлагают 4K-экраны с частотой обновления 120 Гц и глубиной цвета 10 бит. Благодаря этому потенциальные покупатели могут рассчитывать на более чёткую картинку, а также яркие и насыщенные цвета.

Обе модели оснащены парой 10-ваттных динамиков с поддержкой DTS-декодирования для обеспечения качественного звука. Внутри телевизоров находится четырёхъядерный процессор A35, а также 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутреннего накопителя.