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Xiaomi представила в Китае 65-дюймовый телевизор с частотой 120 Гц всего за $390

Xiaomi анонсировала и запустила в продажу сразу два новых телевизора — Xiaomi A55 и A65 Competitive Edition.

Xiaomi представила в Китае 65-дюймовый телевизор за $390
© Ferra.ru

Устройства имеют металлический корпус и предлагают 4K-экраны с частотой обновления 120 Гц и глубиной цвета 10 бит. Благодаря этому потенциальные покупатели могут рассчитывать на более чёткую картинку, а также яркие и насыщенные цвета.

Обе модели оснащены парой 10-ваттных динамиков с поддержкой DTS-декодирования для обеспечения качественного звука. Внутри телевизоров находится четырёхъядерный процессор A35, а также 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутреннего накопителя.

Но самое приятное в свежей серии — это цена. Так, за Xiaomi A55 с 55-дюймовым экраном просят $280, а за A65 с экраном на 65” — $390. Пока что устройства доступны лишь в Китае.

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