Xiaomi представила в Китае 65-дюймовый телевизор за $390

Xiaomi представила в Китае 65-дюймовый телевизор с частотой 120 Гц всего за $390
Xiaomi анонсировала и запустила в продажу сразу два новых телевизора — Xiaomi A55 и A65 Competitive Edition.
Устройства имеют металлический корпус и предлагают 4K-экраны с частотой обновления 120 Гц и глубиной цвета 10 бит. Благодаря этому потенциальные покупатели могут рассчитывать на более чёткую картинку, а также яркие и насыщенные цвета.
Обе модели оснащены парой 10-ваттных динамиков с поддержкой DTS-декодирования для обеспечения качественного звука. Внутри телевизоров находится четырёхъядерный процессор A35, а также 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ внутреннего накопителя.
Но самое приятное в свежей серии — это цена. Так, за Xiaomi A55 с 55-дюймовым экраном просят $280, а за A65 с экраном на 65” — $390. Пока что устройства доступны лишь в Китае.