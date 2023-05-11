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Маск объявил о запуске пробной версии шифрования личных сообщений в Twitter

Илон Маск сообщил о запуске пробной версии шифрования личных сообщений в Twitter.

В Twitter запущена пробная версия шифрования личных сообщений
© Unsplash

"Только что запущена пробная версия шифрования личных сообщений. Попробуйте ее, но пока не доверяйте ей", - написал в четверг Маск в Twitter.

Маск ранее отмечал, что шифрование должно быть устроено так, чтобы никто не смог посмотреть личные данные, даже если "приставит пистолет к голове".

Портал The Verge информировал, что компания Twitter до этого несколько раз пыталась запустить шифрование сообщений на платформе, но безуспешно. Маск хочет внедрить шифрование, причем сделать это приоритетной задачей в рамках его концепции Twitter 2.0.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению компании Twitter. Вскоре после этого он анонсировал и реализовал ряд изменений в соцсети.

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