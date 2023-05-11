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Не крупное, но достижение: Oppo Find N2 Flip стал первым складным смартфоном с Android 14 Beta

Oppo заняла занятную позицию на рынке складных смартфонов, став первым производителем, предложившим доступ таким устройствам к бета-версии Android 14.

Oppo Find N2 Flip стал первым складным смартфоном с Android 14 Beta
© Oppo

Oppo Find N2 Flip, дебютировавший в начале этого года, теперь может загрузить бета-версию Android 14. Этот релиз, однако, предназначен для «продвинутых пользователей» и разработчиков, чтобы изучить последние функции, представленные Google на платформе Android. Согласно заявлению Oppo, они могут экспериментировать с новыми функциями и API на своем складном Oppo, получив доступ к версии ColorOS для разработчиков, специально разработанной для Android 14 beta.

Oppo также гарантирует, что у пользователей есть возможность вернуться к стабильной версии Android 13.

Oppo планирует выпустить полное обновление Android 14 для Find N2 Flip позже в этом году.

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