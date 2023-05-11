Oppo Find N2 Flip стал первым складным смартфоном с Android 14 Beta

Oppo Find N2 Flip, дебютировавший в начале этого года, теперь может загрузить бета-версию Android 14. Этот релиз, однако, предназначен для «продвинутых пользователей» и разработчиков, чтобы изучить последние функции, представленные Google на платформе Android. Согласно заявлению Oppo, они могут экспериментировать с новыми функциями и API на своем складном Oppo, получив доступ к версии ColorOS для разработчиков, специально разработанной для Android 14 beta.