Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 V за 1399 евро

Sony анонсировала свой новый флагман Xperia 1 V. Главной особенностью новинки является внедрение совершенно новой технологии датчика изображения, предназначенной для улучшения съёмки при слабом освещении.

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Дизайн и дисплей

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Sony Xperia 1 V очень похож на своего предшественника Xperia 1 IV. Тем не менее новый смартфон стал немного толще – всего 0,1 мм, но примерно на 8 грамм легче. Sony Xperia 1 V обладает 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 21:9. Поддерживается технология HDR. Спереди и сзади используется стекло Corning Gorilla Glass Victus 2.

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Аппаратная основа

Xperia 1 V работает на новейшем чипсете Snapdragon 8 Gen 2. Имеется поддержка 12 ГБ ОЗУ, а также 256 ГБ ПЗУ. Также поддерживается microSD-карты до 1 ТБ, что является редкостью для нынешних флагманских устройств.

Ёмкость аккумулятора достигает 5000 мАч. Есть быстрая зарядка на 30 Вт, беспроводная и обратная беспроводная зарядка на 15 Вт. Как утверждает производитель даже после трёх лет использования смартфон сохранит не менее 80% ёмкости аккумулятора.

Камеры

Задняя тройная камера: главный датчик на 52 Мп, 1/1,53 дюйма, f/1,9, OIS;

сверхширокоугольный объектив на 12 Мп, 1/2,5 дюйма, f/2,2;

телеобъектив на 12 Мп, 1/3,5 дюйма, f/2,3–2,8, 85–125 мм, OIS.

Спереди установлена селфи-камера на 12 Мп, 1/2,9 дюйма.

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Главное изменение в этой модели связано с основной камерой и её новым сенсором под названием Exmor T. Это составной CMOS-сенсор, который Sony называет двухслойным транзисторным пикселем. Это означает, что слои фотодиода и транзистора разделены, что, по словам Sony, снижает шум, заявляя о двукратной эффективности при слабом освещении.

Технически это датчик на 52 Мп, но он имеет разрешение 48 Мп, переключая аспекты между фото и видео, при этом увеличивая площадь в 1,7 раза по сравнению с датчиком предыдущего поколения. В результате должно получиться лучшее изображение при слабом освещении.

Прочее

Sony обновила свои созданные приложения Photo Pro и Video Pro с вертикальным пользовательским интерфейсом и фокусировкой, а стримерам теперь предоставляется возможность следить за живым чатом прямо с экрана. Также стоит отметить наличие стереодинамиков с большей громкостью и более насыщенными басами, 3,5-мм аудиоразъем и защиту от воды и пыли по стандарту IP65/68.

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