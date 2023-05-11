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Раскрыта загадка космической структуры неизвестной природы

Ученые Института астрофизики Канарских островов раскрыли неизвестную природу загадочной космической структуры в виде узкой полосы из звезд, которая располагается рядом с галактикой, находящейся поблизости от Млечного Пути. Статья исследователей опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics.

Раскрыта загадка космической структуры неизвестной природы
© Lenta.ru

Ранее предполагалось, что звездная полоса, недавно обнаруженная космическим телескопом Хаббл, возникла в результате прохождения сверхмассивной черной дыры, выброшенной из центра галактики, через огромное облако газа, что привело к появлению вытянутого региона звездообразования. Однако блуждающие сверхмассивные черные дыры, как правило, способны приводить лишь к небольшим возмущениям в окружающей среде, что требует особых условий для формирования полосы длиной 40 килопарсек (130,5 тысячи световых лет) и массой три миллиарда масс Солнца.

В новой работе ученые предложили альтернативное объяснение: полоса оказалась видимой с ребра галактикой, лишенной балджа — центрального утолщения. Для доказательства этой гипотезы астрономы построили зависимость скорости звезд от их позиции относительно центра структуры и сравнили ее с хорошо известной галактикой без сфероидального уплотнения IC5249 с аналогичной звездной массой. Результат соответствовал кривой вращения обычной галактики.

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