Открыты 28 новых спутников Сатурна

Сатурн признан рекордсменом по количеству спутников среди планет Солнечной системы. В ходе новых наблюдений ученые идентифицировали 28 ранее неизвестных спутников, после чего их общее количество возросло до 118.

Ученые из Университета Британской Колумбии проводили исследования с помощью наземного телескопа CFHT. Сначала они теоретически предсказали наличие неизвестной крупной группы нерегулярных спутников Сатурна. Затем в окрестностях планеты были идентифицированы несколько десятков кандидатов.

Орбиты нерегулярных спутников более эллиптичны и наклонены к Сатурну, чем у обычных спутников. Диаметр открытых тел составляет 2-5 км.

Ученые отметили, что вокруг Сатурна также может вращаться несколько тысяч мелких спутников диаметром до одного километра. Но обнаружить их крайне сложно, сообщает Центр малых планет Международного астрономического союза.