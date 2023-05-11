Открыты 28 новых спутников Сатурна
Сатурн признан рекордсменом по количеству спутников среди планет Солнечной системы. В ходе новых наблюдений ученые идентифицировали 28 ранее неизвестных спутников, после чего их общее количество возросло до 118.
Ученые из Университета Британской Колумбии проводили исследования с помощью наземного телескопа CFHT. Сначала они теоретически предсказали наличие неизвестной крупной группы нерегулярных спутников Сатурна. Затем в окрестностях планеты были идентифицированы несколько десятков кандидатов.
Орбиты нерегулярных спутников более эллиптичны и наклонены к Сатурну, чем у обычных спутников. Диаметр открытых тел составляет 2-5 км.
Ученые отметили, что вокруг Сатурна также может вращаться несколько тысяч мелких спутников диаметром до одного километра. Но обнаружить их крайне сложно, сообщает Центр малых планет Международного астрономического союза.
Долгое время считалось, что максимальным количеством спутников в Солнечной системе обладает Юпитер. В начале 2023 года астрономы открыли 12 новых спутников, доведя общее количество до 92. Но новое открытие поставило Сатурн на первое место.