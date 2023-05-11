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Google оштрафовали на 3 млн рублей за отказ удалить информацию с пропагандой ЛГБТ

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google на 3 млн рублей за отказ удалить информацию с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, передает в четверг корреспондент ТАСС.

Google оштрафовали на 3 млн рублей
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"Признать компанию Google виновной в нарушении ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ), назначить наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

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