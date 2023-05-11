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Apple запугала инсайдера и довела его до удаления из соцсетей

Компания Apple провела успешную операцию по выявлению и увольнению сестры инсайдера, которая передавала брату информацию о новых продуктах компании. Об этом после удаления из соцсетей в своем «прощальном письме» рассказал сам инсайдер.

Apple запугала инсайдера и довела его до удаления из соцсетей
© globallookpress.com

Так, пользователь Twitter под ником @analyst941 публиковал в Twitter утечки об операционной системе iOS 17 и других предстоящих продуктах Apple. Однако эта информация была специально подготовлена отделом информационной безопасности Apple, который подозревал некоторых сотрудников в нарушении правил конфиденциальности.

По задумке ИБ-отдела компании сотрудникам были предоставлены неверные данные, в том числе ложные даты выпуска программ Final Cut Pro и Logic для iPad. После того, как эта информация появились в Twitter инсайдера, Apple смогла идентифицировать источник утечки.

Пользователь @analyst941 признался, что его сестра работала в Apple и передавала ему всю информацию. После выявления ее уволили из компании. Также инсайдер сообщил, что удалил свой аккаунт в Twitter из-за опасения юридических последствий.

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