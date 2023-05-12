«Одноклассники» запустили фотовитрину с технологиями машинного обучения

«Новый сервис позволит значительно сократить время на обработку и публикацию контента. Например, функция «Подборка фотографий» поможет авторам быстро найти фото, объединенные по дате и геолокации, и загрузить их на свою страницу. Эта возможность уже пользуется популярностью: за время тестового запуска пользователи загрузили через подборки более 250 тысяч изображений. Функция работает в приложении ОК на Android и вскоре появится на iOS», — рассказали в VK.