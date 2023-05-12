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"Одноклассники" запустили новую фотовитрину с технологиями машинного обучения

Социальная сеть «Одноклассники» запустила фотовитрину, где можно просматривать, создавать и редактировать визуальный контент: фотографии, иллюстрации, видео и GIF-анимацию. Она доступна в приложениях ОК на iOS и Android.

«Одноклассники» запустили фотовитрину с технологиями машинного обучения
© РИА Новости

В разделе «Фото» пользователи и авторы смогут посмотреть архивные и свежие фотографии, а во вкладке «Идеи» — найти вдохновение. С помощью сервиса «Новый образ» с использованием технологий deepfake можно представить себя в любом образе. А технология машинного обучения также поможет в создании контента.

«Новый сервис позволит значительно сократить время на обработку и публикацию контента. Например, функция «Подборка фотографий» поможет авторам быстро найти фото, объединенные по дате и геолокации, и загрузить их на свою страницу. Эта возможность уже пользуется популярностью: за время тестового запуска пользователи загрузили через подборки более 250 тысяч изображений. Функция работает в приложении ОК на Android и вскоре появится на iOS», — рассказали в VK.

Создание цифровых фотокниг и видеоклипов теперь также основано на технологиях машинного обучения и нейросетях. Они автоматически создают слайд-шоу из фото и могут раскрасить черно-белые снимки.

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