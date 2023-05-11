Упавший в Нью-Джерси метеорит может быть фрагментом кометы Галлея

Метеорит, упавший на жилой дом в Нью-Джерси (США), может быть осколком кометы Галлея, заявили ученые. Возраст объекта оценили в несколько миллиардов лет.

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Инцидент с падением метеорита произошел в понедельник, 8 мая. Камень размером примерно 10 на 15 см пробил крышу дома семьи Коп и упал в спальне. К счастью, хозяев в это время не было дома, поэтому никто не пострадал.

Найденный метеорит передали ученым. Главный астроном Института Франклина Деррик Питс заявил, что метеориту около четырех-пяти миллиардов лет. Это реликт, оставшийся со времен формирования Солнечной системы.

«Все это время он носился в космосе, а теперь прилетел на Землю и упал им (семье Копов) на колени», – отметил эксперт.

Ученый допустил, что метеорит был частью метеорного потока Эта-Аквариды, который происходит ежегодно 19 апреля-29 мая. Пик потока выпадает на 5-6 мая. В самые активные периоды поток может производить сотни «падающих звезд» в час. Большинство из них – метеоры, которые полностью сгорают в атмосфере.

Метеоры потока Эта-Аквариды представляют собой скалистые обломки кометы Галлея. Эта комета, по данным NASA, становится видимой с Земли каждые 75-79 лет, сообщает CBS News.