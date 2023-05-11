Apple назвали аутсайдером на рынке смартфонов

После того, как Google представила свой складной смартфон Pixel Fold, Apple стала единственной крупной компанией без подобного устройства. Компания стала аутсайдером в тренде, который может принести десятки миллиардов долларов в ближайшие годы, пишет Bloomberg.

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Отмечается, что Apple начала разработку складного iPhone еще несколько лет назад, но до сих пор остается незаинтересованной в выпуске устройства на рынок. Такой подход необычен для Apple, которая часто вступает в устоявшуюся категорию с более совершенным товаром.

По данным агентства, Apple не решается на эксперименты со своей текущей линейкой iPhone, поскольку она доминирует на рынке премиальных смартфонов. Однако компания рискует отстать от конкурентов на несколько лет в перспективном сегменте.

Несмотря на то, что складные смартфоны по-прежнему составляют незначительную долю рынка, они продаются по более высоким ценам, помогая брендам подняться в премиальный сегмент. Эксперты ожидают, что этот сегмент станет самым быстрорастущим на рынке смартфонов.

Директор по исследованиям Strategy Analytics Нил Мостон считает, что вопрос заключается в том, сможет ли Apple в конечном итоге закрепить концепцию складных устройств или упустит ее. По его словам, компания имеет возможность создать или разрушить этот сегмент.

На данный момент складные смартфоны работают на Android, а доминирует на глобальном рынке Samsung. При этом в Китае существует большой выбор подобных устройств, которые бренды используют для повышения своего статуса, пишет Bloomberg.