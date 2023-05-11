Суд во Владимире прекратил производство по делу о запрете Reddit

Суд во Владимире прекратил производство по делу о запрете форума Reddit
Ленинский районный суд Владимира прекратил производство по делу об ограничении доступа к американскому форуму Reddit в России. Об этом в четверг сообщили ТАСС в суде.
"Прекращено производство по административному делу в связи с отказом административного истца от административного иска", - сказали в суде.
Иск с требованием ограничить доступ к форуму был подан военной прокуратурой Западного военного округа Владимирского гарнизона. Прокурор просил заблокировать форум, признав информацию в нем запрещенной к распространению на территории РФ.