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Суд во Владимире прекратил производство по делу о запрете форума Reddit

Ленинский районный суд Владимира прекратил производство по делу об ограничении доступа к американскому форуму Reddit в России. Об этом в четверг сообщили ТАСС в суде.

Суд во Владимире прекратил производство по делу о запрете Reddit
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"Прекращено производство по административному делу в связи с отказом административного истца от административного иска", - сказали в суде.

Иск с требованием ограничить доступ к форуму был подан военной прокуратурой Западного военного округа Владимирского гарнизона. Прокурор просил заблокировать форум, признав информацию в нем запрещенной к распространению на территории РФ.

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