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Google признал баг, включающий "прослушку" в WhatsApp

В начале мая пользователь Twitter рассказал о том, как WhatsApp на Android включает микрофон и ведет за ним прослушку в фоновом режиме. В компании Google признали наличие этой проблемы, которая оказалась багом операционной системы, сообщает портал Engadget.

Google признал баг, включающий «прослушку» в WhatsApp
© globallookpress.com

Заявлением пользователя заинтересовался глава Twitter Илон Маск, который ретвитнул сообщение и заявил о том, что WhatsApp «нельзя доверять». Вскоре после этого представители WhatsApp отреагировали на обвинения, утверждая, что проблема кроется в системе Android, а не в преднамеренной прослушке со стороны разработчиков мессенджера. Представители WhatsApp обратились в Google с просьбой провести расследование.

Вскоре в Google подтвердили, что проблема, с которой столкнулся пользователь WhatsApp, обусловлена багом панели мониторинга конфиденциальности в операционной системе Android.

Из-за этого пользователи могли подумать, что приложение получало доступ к их микрофону или камере в фоновом режиме, однако, как заявляется, на деле же этого не происходило. Google активно работает над решением этой проблемы, которая будет исправлена ближайшим обновлением Android.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Telegram впервые обошел WhatsApp по популярности среди российских школьников и студентов.

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