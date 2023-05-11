Google признал баг, включающий "прослушку" в WhatsApp
В начале мая пользователь Twitter рассказал о том, как WhatsApp на Android включает микрофон и ведет за ним прослушку в фоновом режиме. В компании Google признали наличие этой проблемы, которая оказалась багом операционной системы, сообщает портал Engadget.
Заявлением пользователя заинтересовался глава Twitter Илон Маск, который ретвитнул сообщение и заявил о том, что WhatsApp «нельзя доверять». Вскоре после этого представители WhatsApp отреагировали на обвинения, утверждая, что проблема кроется в системе Android, а не в преднамеренной прослушке со стороны разработчиков мессенджера. Представители WhatsApp обратились в Google с просьбой провести расследование.
Вскоре в Google подтвердили, что проблема, с которой столкнулся пользователь WhatsApp, обусловлена багом панели мониторинга конфиденциальности в операционной системе Android.
Из-за этого пользователи могли подумать, что приложение получало доступ к их микрофону или камере в фоновом режиме, однако, как заявляется, на деле же этого не происходило. Google активно работает над решением этой проблемы, которая будет исправлена ближайшим обновлением Android.
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