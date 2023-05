Обнаружена причина быстрого таяния льда в Гренландии

Ученые Калифорнийского университета в Ирвайне и Лаборатории реактивного движения НАСА обнаружили одну из причин быстрого таяния льда в Гренландии. Согласно результатам, опубликованным в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), климатологи, возможно, сильно недооценивают масштабы будущего повышения уровня моря, вызванного исчезновением ледяных щитов и ледников.