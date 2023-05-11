СМИ: в России начались проблемы с ремонтом техники Bosch

Российские компании, занимающиеся ремонтом немецкой техники Bosch, столкнулись с нехваткой необходимых комплектующих. Об этом рассказали «Известия» со ссылкой на трех специалистов по ремонту.

По данным газеты, проблемы, в частности, возникли с электронными блоками управления для стиральных и посудомоечных машин. Особенно остро в России не хватает блоков управления для «умной» техники, купленной два-три года назад, и для встраиваемых моделей.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объяснил, что часть запчастей Bosch поставляли в РФ с европейских заводов. По его словам, для ремонта можно использовать китайские аналоги, «но зачастую они работают не очень хорошо».

Нехватка комплектующих также создала проблемы для ремонта стиральных машин Siemens, отметил Муртазин.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков добавил, что проблемы с параллельным импортом комплектующих из ЕС могли возникнуть, так как производители стали тщательнее контролировать отгрузки, опасаясь санкций, а посредники - работать осторожнее.

Bosch объявила о приостановке работы в России на фоне украинского кризиса в марте 2022 года

Позже против компании подали иск о невыполнении гарантийных обязательств перед российскими потребителями, но затем истцы - организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) и Роспотребнадзор - решили отозвать иск, так как Bosch предоставила таможенные документы о возобновлении импорта.