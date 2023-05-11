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Российские производители смартфонов нашли способ обойти ограничения Google

Российские производители смартфонов и планшетов теперь не могут получить лицензию Google Mobile Services (GMS), которую предоставляет американская корпорация. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Российские производители смартфонов нашли способ обойти ограничения Google
© globallookpress.com

GMS – набор штатных API и приложений Google, включающий YouTube, Google Play, карты и другие сервисы.

Для получения новой лицензии и обновления от Google игроки теперь классифицируют свою продукцию как международную. В этом им помогают производственные площадки.

Некоторые производители используют для этих целей Huawei Mobile Services, а часть применяет дополнение MicroG, с помощью которого можно использовать сервисы Google, не прибегая к официальной установке.

По словам одного из собеседников издания, компания, вероятно, не всегда может отследить конечных бенефициаров лицензий, которые получают китайские производства.

Международные системы для проверки не всегда обновляются своевременно, в этой связи отслеживание структуры владения иностранных контрагентов «в целом вызывает сложности», отмечают эксперты.

Собеседник газеты среди производителей электроники обращает внимание на то, что у корпорации в целом около 100 млн пользователей в России. По его словам, она не хотела бы распрощаться с этим активом.

Ранее The New York Times сообщила, что Google намерена заняться внедрением технологий искусственного интеллекта в свою поисковую систему, чтобы противостоять конкурентам, которые также применяют ИИ.

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