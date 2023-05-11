Российские производители смартфонов нашли способ обойти ограничения Google

Российские производители смартфонов и планшетов теперь не могут получить лицензию Google Mobile Services (GMS), которую предоставляет американская корпорация. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

GMS – набор штатных API и приложений Google, включающий YouTube, Google Play, карты и другие сервисы.

Для получения новой лицензии и обновления от Google игроки теперь классифицируют свою продукцию как международную. В этом им помогают производственные площадки.

Некоторые производители используют для этих целей Huawei Mobile Services, а часть применяет дополнение MicroG, с помощью которого можно использовать сервисы Google, не прибегая к официальной установке.

По словам одного из собеседников издания, компания, вероятно, не всегда может отследить конечных бенефициаров лицензий, которые получают китайские производства.

Международные системы для проверки не всегда обновляются своевременно, в этой связи отслеживание структуры владения иностранных контрагентов «в целом вызывает сложности», отмечают эксперты.

Собеседник газеты среди производителей электроники обращает внимание на то, что у корпорации в целом около 100 млн пользователей в России. По его словам, она не хотела бы распрощаться с этим активом.