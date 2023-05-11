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YouTube запретил просмотр видео пользователям с блокировщиками рекламы

Видеосервис YouTube тестирует функцию, запрещающую пользователям с включёнными блокировщиками рекламы смотреть видео. Сервис предложит либо отключить блокировщик и посмотреть рекламный ролик, либо подписаться на YouTube Premium.

YouTube может запретить просмотр видео с блокировщиком рекламы
© globallookpress.com

Некоторые пользователи в сети уже пожаловались на то, что при попытке использовать веб-версию YouTube всплывает окно, предупреждающее о том, что на платформе запрещается использование блокировщика рекламы. Это коснулось только пользователей без подписки YouTube Premium, другим преложили её оформить.

В самом сервисе назвали новую функцию экспериментальной — видеосервис ещё только тестирует блокировку блокировщиков рекламы. Пока неизвестно, собирается ли сервис масштабировать этот эксперимент.

Ранее AudienceProject выяснил, что блокировщики рекламы теряют популярность. Большинство людей все еще негативно воспринимает рекламу в интернете, но число недовольных постепенно снижается. В то же время людей, которые используют блокировщики рекламы, стало меньше.

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