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В небе над Японией заметили неизвестные объекты

Горящие объекты неизвестного происхождения заметили в небе над Японией. Об этом сообщает телеканал TBS.

В небе над Японией заметили неизвестные объекты
© Issei Kato / Reuters

Отмечается, что объекты были зафиксированы в префектурах Кагосима и Окинава около 20:30 по местному времени (14:30 по московскому). На снятых кадрах два таких объекта медленно двигаются в небе. По словам куратора городского музея Хирацука Даичи Фуджи, это могли быть обломки китайской ракеты, запущенной в прошлом году.

В феврале на пляже Энсюхама в городе Хамамацу нашли таинственный шар диаметром 1,5 метра, сделанный из железа. Позже правоохранительные органы и специалисты пришли к выводу, что он не представляет опасности.

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