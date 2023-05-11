В небе над Японией заметили неизвестные объекты

Горящие объекты неизвестного происхождения заметили в небе над Японией. Об этом сообщает телеканал TBS.
Отмечается, что объекты были зафиксированы в префектурах Кагосима и Окинава около 20:30 по местному времени (14:30 по московскому). На снятых кадрах два таких объекта медленно двигаются в небе. По словам куратора городского музея Хирацука Даичи Фуджи, это могли быть обломки китайской ракеты, запущенной в прошлом году.
В феврале на пляже Энсюхама в городе Хамамацу нашли таинственный шар диаметром 1,5 метра, сделанный из железа. Позже правоохранительные органы и специалисты пришли к выводу, что он не представляет опасности.