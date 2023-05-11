$76.69-0.1384.15-0.76

Cейсмическую активность Йеллоустонского нацпарка преобразовали в мелодию

Музыканты исполнят на флейте сейсмическую активность Йеллоустонского национального парка. Специальная программа в режиме онлайн преобразовала данные сейсмографа в партитуру.

Cейсмическую активность Йеллоустонского нацпарка преобразовали в мелодию
© Мир 24

Как отмечается, эксперимент провели сотрудники британского Университета Англия Раскин. По мере появления информации о землетрясениях на экран выводились ноты. Когда амплитуда вызванных вулканической активностью колебаний возрастала, звуки поднимались выше по гамме. В результате получилась красивая и умиротворенная мелодия.

Йеллоустоун – это супервулкан, ежегодно в нем происходит от 1 500 до 2 500 землетрясений. Активность сейсмособытий фиксируется 50 сейсмографами Геологической службы Америки.

«Почти 50% землетрясений происходят группами, которые собираются вместе. Поэтому это фантастическая площадка для любого ученого, интересующегося сейсмологией, геофизикой, механикой или, как я, наукой о музыке», – цитирует профессора Доменико Вичинанцу газета The Guardian.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий