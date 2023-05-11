Cейсмическую активность Йеллоустонского нацпарка преобразовали в мелодию

Музыканты исполнят на флейте сейсмическую активность Йеллоустонского национального парка. Специальная программа в режиме онлайн преобразовала данные сейсмографа в партитуру.

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Как отмечается, эксперимент провели сотрудники британского Университета Англия Раскин. По мере появления информации о землетрясениях на экран выводились ноты. Когда амплитуда вызванных вулканической активностью колебаний возрастала, звуки поднимались выше по гамме. В результате получилась красивая и умиротворенная мелодия.

Йеллоустоун – это супервулкан, ежегодно в нем происходит от 1 500 до 2 500 землетрясений. Активность сейсмособытий фиксируется 50 сейсмографами Геологической службы Америки.

«Почти 50% землетрясений происходят группами, которые собираются вместе. Поэтому это фантастическая площадка для любого ученого, интересующегося сейсмологией, геофизикой, механикой или, как я, наукой о музыке», – цитирует профессора Доменико Вичинанцу газета The Guardian.