На околоземной орбите заметили осколок Луны

Ученые Аризонского университета раскрыли происхождение квазиспутника Земли – астероида Камо'Оалева, который вращается вокруг нашей планеты. Его открыли в 2016 году.

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Объект сразу признали необычным, так как его орбита менялась с течением времени. Однако при всех изменениях он оставался рядом с Землей.

Камо'Оалева находится вне земной сферы Хилла – области, внутри которой планета способна удерживать спутник собственной гравитацией. Притяжение Солнца оказывает на него большее влияние, чем притяжение Земли. Орбита спутника обладает выраженной эллиптической формой.

Ученые отметили, что большинство объектов такого рода находятся рядом с Землей на протяжении всего нескольких десятилетий. Однако Камо'Оалева сохраняет стабильность на протяжении многих веков.

Наблюдения показали, что он отражает свет так же, как Луна, благодаря наличию силикатов. Авторы нового исследования проанализировали орбиту объекта, чтобы понять, мог ли он быть выброшен с Луны.

«Мы провели численное моделирование динамической эволюции частиц, запущенных из разных мест на поверхности Луны с различными скоростями выброса», – пояснили ученые.

Эксперимент показал, что большинство таких частиц должны были попасть на орбиту Солнца. Но некоторые способны занять орбиту, подобную орбите Камо'Оалева. Ключевым фактором оказалась скорость отрыва частиц от поверхности Луны более 2,4 км/сек. По словам ученых, это возможно при ударах астероидов.

В дальнейшем ученые планируют провести исследование, чтобы установить, какой кратер на поверхности Луны может быть связан с появлением Камо'Оалева. Также запланированы миссии для сбора образцов с поверхности квазиспутника.