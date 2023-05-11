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Роскосмос и РАН прорабатывают возможность миссии по доставке грунта с Венеры

Российские специалисты уже ведут проработку миссии "Венера-В", которая сможет доставить образцы грунта и атмосферы с "сестры Земли". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

Россия собирается доставить образцы грунта с Венеры на Землю
© NASA

"Специалистами Госкорпорации "Роскосмос" и Российской академии наук прорабатывается возможность возврата на Землю образцов грунта, атмосферы и аэрозолей Венеры (миссия "Венера-В")", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в госкорпорации, концепция миссии предполагает последовательный запуск абсолютно новых поисково-возвратного и десантного космических аппаратов.

Астрономы обнаружили признаки вулканической активности на Венере

В середине мая 2020 года научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый сообщил ТАСС, что в РФ будет разработана новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку по меньшей мере трех научных аппаратов. По словам ученого, первой экспедицией в рамках программы будет "Венера-Д". Ее запуск, согласно материалам правительства к посещению премьер-министром Михаилом Мишустиным НПО им. С. А. Лавочкина, запланирован после 2030 года. Предыдущая комплексная программа исследования Венеры была реализована в СССР.

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