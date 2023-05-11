Россия собирается доставить образцы грунта с Венеры на Землю

Российские специалисты уже ведут проработку миссии "Венера-В", которая сможет доставить образцы грунта и атмосферы с "сестры Земли". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

В середине мая 2020 года научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый сообщил ТАСС, что в РФ будет разработана новая программа по исследованию Венеры, включающая отправку по меньшей мере трех научных аппаратов. По словам ученого, первой экспедицией в рамках программы будет "Венера-Д". Ее запуск, согласно материалам правительства к посещению премьер-министром Михаилом Мишустиным НПО им. С. А. Лавочкина, запланирован после 2030 года. Предыдущая комплексная программа исследования Венеры была реализована в СССР.