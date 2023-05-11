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SpaceX вывела на орбиту 51 мини-спутник для системы Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту 51 мини-спутник, предназначенный для пополнения орбитальной группировки системы доступа в интернет Starlink, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на компанию-разработчика SpaceX.

SpaceX вывела на орбиту 51 мини-спутник для системы Starlink
© Joe Skipper/Reuters

Запуск Falcon 9 был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E, расположенной на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Через 17,5 минут после старта все спутники были выведены на орбиту, о чем сразу же поступило подтверждение.

Примерно через девять минут после старта первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, использовавшаяся для запусков уже в третий раз, осуществила вертикальную управляемую посадку на морскую платформу-дрон, которая находится в Тихом океане на расстоянии 660 км от базы Ванденберг.

Ранее сообщалось, что несколько природоохранных организаций подали иск против Федерального управления гражданской авиации США в связи с проведением летных испытаний космической системы Starship разработанной компанией SpaceX. 20 апреля состоялись первые орбитальные летные испытания Starship, которые закончились взрывом.

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