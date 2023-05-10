Google представила свой первый складной смартфон Pixel Fold за 140 тысяч рублей

Американская компания Google в рамках ежегодной конференции представила свой первый складной смартфон Pixel Fold, который оценили в $1,8 тыс. (около 138 тыс. руб.).

Новинка получила два экрана — внешний на 5,8 дюйма и внутренний диагональю 7,8 дюйма. Внешний OLED-дисплей выполнен в формате 17,4:9. Он получил разрешение 2092х1080 пикселей и частоту обновления изображения 120 Гц. Его яркость достигает в пиковых значениях 1550 нит. Внутренний почти квадратный OLED-экран в формате 6:5 получил разрешение 2208х1840 и частоту обновления изображения 120 Гц. Его максимальная яркость доходит до 1450 нит.

Смартфон работает на базе чипсета Google Tensor G2, а за безопасность устройства отвечает чип Titan M2. Pixel Fold будет доступен в модификациях с 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5 и хранилищем на 256 или 512 ГБ типа UFS 3.1 прошлого поколения.

Pixel Fold оснащен основной камерой с разрешением 48 Мп, дополненной широкоугольным сенсором на 10,8 Мп, а также телеобъективом на 10,8 Мп. Фронтальная камера на внешней стороне получила разрешение 9,5 Мп, а на внутреннем дисплее — 8 Мп.

Аккумулятор емкостью 4821 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт и беспроводную зарядку по стандарту Qi.