Кандидат наук назвала многозадачность возможным признаком СДВГ

Необходимость заниматься одновременно несколькими делами — это «задача со звездочкой» для большинства людей. Но даже если человек занимается двумя-тремя делами сразу, это не всегда говорит о том, что он со всем справляется успешно. Чаще всего все наоборот: многозадачность плохо влияет на результат и не имеет ничего общего с продуктивностью. Более того, часто привычка отвлекаться и не доводить начатое до конца является признаком синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог и эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Синдром дефицита внимания и гиперактивности – не особенность характера. Это психоневрологическое расстройство, при котором детям и взрослым сложно долго на чем-то концентрироваться. СДВГ связан с неоптимальной работой отделов мозга, которые отвечают за планирование, самоорганизацию и контроль поведения. В результате человек неспособен удерживать фокус внимания на деталях, отвлекается во время лекций, чтения, просмотра фильмов. И даже разговор ему сложно поддерживать долго», – сообщила эксперт.

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Кроме того, по ее словам, людям с СДВГ сложно придерживаться инструкций и доводить дела до конца. СДВГ не дает справиться даже с одной задачей. Из-за нехватки внимания люди с этим синдромом быстро переключаются между разными процессами, но ни в один не могут вникнуть. Тяжелее всего им дается скучная и кропотливая работа. Они не любят готовить отчеты, заполнять формы, читать длинные тексты, часто опаздывают и теряют ключи, кошельки, очки, рабочие бумаги и мобильные телефоны.

Поэтому, отметила врач, для людей с СДВГ особенно важно составлять списки дел, четко планировать свой день, выставлять сроки и стараться придерживаться их: выполнил одну задачу – взялся за другую.

«Впрочем, многозадачность часто мешает не только людям с СДВГ. Мозг человека так устроен, что вникнуть сразу в несколько задач ему трудно. В кратковременной памяти может храниться ограниченный объем информации. Так что большинство людей по-настоящему внимательно могут концентрироваться только на двух делах одновременно, а другие задачи затрагивают, что называется, «по верхам». Именно поэтому водители, которые во время движения разговаривают по телефону, попадают в ДТП даже чаще, чем водители в состоянии алкогольного опьянения», – объяснила Екатерина Демьяновская.

Также, по словам невролога, есть люди, которые могут качественно делать сразу три дела. Но таких немного — всего 2,5%, их называют сверхзадачниками.