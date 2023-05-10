В Китае создадут первую в мире виртуальную большую панду

"Виртуальный образ большой панды будет создан с высокой точностью. После того, как она выйдет в Интернет, люди смогут с помощью смартфонов многое узнать о среде обитания и привычках бамбуковых медведей", — рассказал представитель Tencent Ло Лин.

Намечено, что к большой панде в метавселенной присоединятся другие животные, в том числе золотистая курносая обезьяна, азиатский слон и амурский тигр. Национальное управление лесного хозяйства и пастбищных угодий КНР также намерено реализовать проект по виртуальному посещению национальных парков Китая. Здесь первым должен стать Северо-восточный национальный парк тигров и леопардов.