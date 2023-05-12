Форма носа была унаследована людьми от неандертальцев

Международная группа генетиков провела исследование и установила возможную причину появления у людей больших и длинных носов.

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Специалисты проанализировали лица, носители которых имеют смешанное европейское, американское и африканское происхождение. Они соотнесли структуру лица с определенными участками генома, а потом данные совпадения были сопоставлены с результатами исследований генома человека и неандертальца. В результате ученые обнаружили 26 областей генома, которые тесно коррелируют с формой лица.

Так, люди, предками которых были коренные американцы, обладали геном ATF3, который был унаследован от неандертальцев. Он играет большую роль в регенерации тканей, вместе с тем его экспрессия регулируется геном, который может влиять на форму лица. Исследователи выяснили, что ATF3 активизируется по мере формирования лица, а его присутствие способно влиять на размер и длину носа, говорится в статье, опубликованной в журнале Communications Biology.

«Ген, который мы идентифицировали, был унаследован от неандертальцев, чтобы помочь людям адаптироваться к более холодному климату, когда наши предки покинули Африку», – рассказал один из авторов работы Цин Ли из Фуданьского университета (Шанхай, КНР).