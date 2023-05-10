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Philips представила двойной монитор, часть экрана которого — электронная книга

В Китае стартовали продажи двойного монитора Philips 24B1D5600. Первая часть экрана обычная, а вторая — электронная книга.

Philips представила двойной монитор, часть экрана которого — электронная книга
© ferra.ru

Вторая часть монитора выдвижная, разработана специально для людей, много работающих за компьютером, и основана на «бумажной» технологии E-Ink, применяющейся в электронных книгах. Благодаря такому экрану глаза не устают, так как нет световых бликов, пользователь будто читает обычную книгу.

На вторую часть монитора можно вывести таблицы, презентации, текстовые файлы и любые другие документы. Диагональ основной части монитора — 3,8", разрешение — 2560х1440 пикселей. «Бумажная» часть полностью настраиваемая под удобство пользователя.

Известно, что стоимость монитора Philips 24B1D5600 составляет 6 тысяч юаней, по курсу примерно 66,5 тысяч рублей.

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