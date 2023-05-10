Philips представила двойной монитор, часть экрана которого — электронная книга

Вторая часть монитора выдвижная, разработана специально для людей, много работающих за компьютером, и основана на «бумажной» технологии E-Ink, применяющейся в электронных книгах. Благодаря такому экрану глаза не устают, так как нет световых бликов, пользователь будто читает обычную книгу.