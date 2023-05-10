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Биохимики выявили ароматическое мыло, которое привлекает комаров

Американские ученые идентифицировали химические вещества из состава ароматного мыла, которые могут привлечь комаров. Об этом сообщает ТАСС.

Биохимики выявили ароматическое мыло, которое привлекает комаров
© газета.ру

Открытие было сделано в ходе исследования влияния мыла на поведение кровососущих насекомых. Для этого авторы отобрали 16 волонтеров, взяли у них образцы запаха с кожи, после чего попросили в течение нескольких дней мыться строго определенной маркой мыла. Затем у тех же людей собрали новые образцы пахучих веществ кожи и сравнили, какие из них предпочтут комары. В итоге из четырех изученных марок лишь одно отталкивало комаров, а три других — привлекали.

После этого авторы перешли к изучению влияния различных пахучих молекул из этого мыла на комаров. Опыты указали на то, что лилиал, вещество с запахом ландыша, а также три ароматических соединения с запахами тропических фруктов и цветов сильно привлекают внимание комаров. В дополнение к этому исследователям удалось выявить еще три молекулы — бензилбензоат, бензальдегид и ноналактон, вещества с характерным цветочным, миндальным и арбузным ароматами, которые заставляли насекомых реже атаковать добровольцев.

Авторы надеются, что их открытия позволят мыловарням учитывать эти особенности поведения кровососущих насекомых и придавать мылу репеллентные качества.

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