Биохимики выявили ароматическое мыло, которое привлекает комаров

Американские ученые идентифицировали химические вещества из состава ароматного мыла, которые могут привлечь комаров. Об этом сообщает ТАСС.

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Открытие было сделано в ходе исследования влияния мыла на поведение кровососущих насекомых. Для этого авторы отобрали 16 волонтеров, взяли у них образцы запаха с кожи, после чего попросили в течение нескольких дней мыться строго определенной маркой мыла. Затем у тех же людей собрали новые образцы пахучих веществ кожи и сравнили, какие из них предпочтут комары. В итоге из четырех изученных марок лишь одно отталкивало комаров, а три других — привлекали.

После этого авторы перешли к изучению влияния различных пахучих молекул из этого мыла на комаров. Опыты указали на то, что лилиал, вещество с запахом ландыша, а также три ароматических соединения с запахами тропических фруктов и цветов сильно привлекают внимание комаров. В дополнение к этому исследователям удалось выявить еще три молекулы — бензилбензоат, бензальдегид и ноналактон, вещества с характерным цветочным, миндальным и арбузным ароматами, которые заставляли насекомых реже атаковать добровольцев.