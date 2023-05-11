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Грузовой корабль «Тяньчжоу-6» успешно состыковался с орбитальной станцией КНР

Грузовой корабль "Тяньчжоу-6" успешно состыковался с главным модулем «Тяньхэ» орбитальной станции Китая. Отмечено, что стыковка произошла в 05:16 по пекинскому времени. Соответственно, после старта корабля с площадки космодрома Вэньчан прошло 7 часов 54 минуты.

Грузовой корабль «Тяньчжоу-6» успешно состыковался с орбитальной станцией КНР
© Sun Fengxiao XinHua Globallookpress

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР. Всего «Тяньчжоу-6» привез на станцию 5,8 т полезного груза из возможных 7,4 т. Так, на станцию было доставлено топливо, продовольствие, принадлежности для экспериментов, товары ежедневного обихода и другие предметы, которые пригодятся трем космонавтам для пребывания на орбите в течение 280 суток.

Ранее Китай успешно завершил испытание многоразового космического аппарата. Запуск аппарата проходил на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Всего он пробыл на орбите 276 суток.

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