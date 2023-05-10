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Суд Бразилии обратился с требованием к Telegram

Суд в Бразилии потребовал от мессенджера Telegram удалить сообщение с критикой законопроекта о фейковых новостях, а также отправить всем пользователям из Бразилии сообщение, что это было дезинформацией. Об этом сообщает G1.

Суд Бразилии обратился с требованием к Telegram
© РИА Новости

Отмечается, что если Telegram решит проигнорировать постановление суда, сервис будет заблокирован на территории Бразилии. Кроме того, если решение суда не будет выполнено в течении часа, мессенджер также будет обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч реалов (около 100 тысяч долларов) за каждый час просрочки. Помимо этого, суд обязал Федеральную полицию страны допросить представителей Telegram, которые проживают в Бразилии.

Решение суда связано с появившимся на официальном канале Telegram в Бразилии сообщении, которое содержало критику законопроекта о фейковых новостях. Сообщение также содержало призыв к пользователям требовать от депутатов страны не допустить принятие законопроекта.

Ранее Telegram допустил полное прекращение работы в Бразилии, если законопроект о фейках будет принят.

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