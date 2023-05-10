Суд Бразилии обратился с требованием к Telegram

Суд в Бразилии потребовал от мессенджера Telegram удалить сообщение с критикой законопроекта о фейковых новостях, а также отправить всем пользователям из Бразилии сообщение, что это было дезинформацией. Об этом сообщает G1.

Отмечается, что если Telegram решит проигнорировать постановление суда, сервис будет заблокирован на территории Бразилии. Кроме того, если решение суда не будет выполнено в течении часа, мессенджер также будет обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч реалов (около 100 тысяч долларов) за каждый час просрочки. Помимо этого, суд обязал Федеральную полицию страны допросить представителей Telegram, которые проживают в Бразилии.

Решение суда связано с появившимся на официальном канале Telegram в Бразилии сообщении, которое содержало критику законопроекта о фейковых новостях. Сообщение также содержало призыв к пользователям требовать от депутатов страны не допустить принятие законопроекта.