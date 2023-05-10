Google объявила о поддержке русского языка в нейросети Bard и сделала ее общедоступной

В ходе конференции Google I/O американская компания продемонстрировала генеративную нейросеть Bard и объявила о ближайшем запуске ИИ на 40 языках, среди которых русский.

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Google анонсировала Bard в феврале 2023 года и изначально запустила ИИ в США и Великобритании. С тех пор компания перенесла нейросеть на языковую модель PaLM 2, что позволило использовать последние разработки компании, включая возможность генерировать и отлаживать код. Теперь Google сделала Bard общедоступным, отказавшись от списка ожидания.

По заявлениям компании, нейросеть в ближайшем будущем заработает в более чем 180 странах. Чат-бот доступен на японском и корейском языках в дополнение к английскому, а в скором времени получит поддержку еще 40 языков, среди которых также заявлен и русский. При этом нейросеть пока не работает в России. О сроках запуска ее на территории РФ не сообщается.