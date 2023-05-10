$76.69-0.1384.15-0.76

Google объявила о поддержке русского языка в нейросети Bard и сделала ее общедоступной

В ходе конференции Google I/O американская компания продемонстрировала генеративную нейросеть Bard и объявила о ближайшем запуске ИИ на 40 языках, среди которых русский.

Google объявила о поддержке русского языка в нейросети Bard и сделала ее общедоступной
© Газета.ру

Google анонсировала Bard в феврале 2023 года и изначально запустила ИИ в США и Великобритании. С тех пор компания перенесла нейросеть на языковую модель PaLM 2, что позволило использовать последние разработки компании, включая возможность генерировать и отлаживать код. Теперь Google сделала Bard общедоступным, отказавшись от списка ожидания.

По заявлениям компании, нейросеть в ближайшем будущем заработает в более чем 180 странах. Чат-бот доступен на японском и корейском языках в дополнение к английскому, а в скором времени получит поддержку еще 40 языков, среди которых также заявлен и русский. При этом нейросеть пока не работает в России. О сроках запуска ее на территории РФ не сообщается.

Также на презентации было сказано, что в ближайшие месяцы Google Bard будет интегрирован с нейросетью Adobe Firefly, позволяющей генерировать изображения по текстовому запросу.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий