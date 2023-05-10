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ВМС США обучают морских львов и дельфинов играть в видеоигры

ВМС США обучают морских львов и дельфинов играть в видеоигры в рамках новой исследовательской программы. Об этом сообщает GameSpot.

ВМС США обучают морских львов и дельфинов играть в видеоигры
© gamespot.com

По данным портала, речь идет о морских обитателях, которых ВМС США задействуют в разведывательных и восстановительных миссиях.

«Военно-морские силы также обязаны обеспечивать высочайший уровень ухода за морскими львами и дельфинами в своих рядах. Одним из новейших инструментов, разработанных с этой целью, стала видеоигра», — говорится в тексте.

Она называется Enclosure Video Enhancement system или EVE. В видеоигре морские львы и дельфины используют огромный набор кнопок для управления курсором на экране, тем самым выполняя определенные задачи в упрощенной форме. По словам ученых, задействованных в программе, морские обитатели обладают достаточным интеллектом для видеоигры и более того наслаждаются ей. Они считают, что в будущем морские львы и дельфины могут даже превзойти людей в этом аспекте.

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