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Для Google Photos представили фоторедактор Magic Editor на базе ИИ

В рамках конференции Google I/O американская компания представила обновленную функцию для фоторедактора на базе искусственного интеллекта в приложении Google Photos под названием Magic Editor.

Для Google Photos представили фоторедактор Magic Editor на базе ИИ
© Google

Нововведение под названием Magic Editor позволит пользователям редактировать изображения с помощью искусственного интеллекта. Среди возможностей — перемещение объекта на фото, коррекция неба и фона.

На показанном примере с изображением женщины на фоне водопада продемонстрировали, что с помощью Magic Editor можно удалить с фотографии ремешок сумки, которую забыли снять, сделать небо ярче и менее облачным, а также переместить женщину на фото или изменить ее масштаб.

На втором примере был показан ребенок с шариками, которые не поместились в снимок. С помощью искусственного интеллекта скамейка, на которой сидел ребенок, была перемещена, а ИИ дорисовал недостающую часть скамьи, шариков и фона.

Функция Magic Editor появится в приложении Google Photos в 2023 году, более точные сроки пока не раскрываются.

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