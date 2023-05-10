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Найден новый способ лечения депрессии

Международная команда ученых из Нью-Йоркского университета в США и Университета Сегеда в Венгрии нашли новый способ лечения депрессии. Они предлагают восстановить определенные сигналы в области мозга, ответственной за обоняние. Результаты работы опубликованы в журнале Neuron.

Найден новый способ лечения депрессии
© lenta.ru

В исследовании авторы сосредоточились на нейронах, которые передают информацию между друг другом с помощью электрических импульсов. Для этого нервным клеткам необходимо синхронизировать свою активность в единый ритм с другими нейронами. Один из таких паттернов называется «гамма», который повторяется около 30 или более раз в секунду.

Предыдущие исследования показали, что во время депрессии гамма-колебания нарушаются в областях мозга, отвечающих за обработку запахов и эмоций. К этому региону мозга также относится прилегающая к полости носа обонятельная луковица, которая излучает и проводит гамма-колебания всего мозга.

В эксперименте на животной модели мышей специалисты отключили функцию обонятельной луковицы, что привело к выраженному изменению поведения, напоминающее депрессию у людей. После чего было проведено еще одно испытание, в котором, напротив, устранили симптомы депрессивного расстройства почти на 40 процентов (что практически соответствует нормальному состоянию). Этого удалось достичь при использовании специального устройства, которое усиливало гамма-сигналы в лимбической системе мозга.

Открытие иллюстрирует возможность использования гамма-колебаний в качестве потенциального метода лечения депрессии и тревоги в случаях, когда традиционные способы неэффективны.

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