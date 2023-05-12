Разработчики бенчмарка AnTuTu составили апрельский рейтинг производительности Android-смартфонов, которые доступны к покупке на глобальном рынке.

В категории флагманских устройств первое место занял игровой Asus ROG Phone 7, набрав более 1,33 млн баллов. За ним следуют Red Magic 8 Pro+ и Xiaomi 13 Pro с 1,3 и 1,28 млн баллов.

Во флагманский топ также попали Xiaomi 13, iQOO 11, Samsung Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23, OnePlus 11 и Honor Magic5. При этом все устройства в этой категории работают на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Категорию субфлагманских устройств разделили смартфоны на Snapdragon и решении от MediaTek. Тройку лидеров составили iQOO Neo7, Xiaomi 12T и Realme GT Neo3, набравшие 838, 828 и 810 тыс. очков соответственно.