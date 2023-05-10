Специалист объяснил, почему не стоит класть смартфон экраном вниз

У пользователей смартфонов и экспертов возникает много споров о том, как лучше класть смартфон на стол, чтобы не повредить его, — экраном вниз или вверх. О том, как правильно класть устройство, чтобы избежать повреждений его экрана или камеры, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по «железу» и гаджетам, преподаватель Московской школы программистов Кирилл Ситнов.

© Realme

«Если вы постоянно кладете смартфон экраном вниз, появляется возможность его поцарапать. Так как даже на гладком столе может попасться твердая песчинка, которая может при трении наносить микроцарапины. Со временем смартфон просто потеряет презентабельный вид. С другой стороны, если есть вероятность падения на смартфон какого-либо даже не тяжелого предмета, то экран останется целым — иногда для появления трещины достаточно того, что на смартфон упали ключи. Особенно, если они упадут ребром — эффект будет как от удара молотка аварийного выхода», — отметил эксперт.

Видео дня

Кроме того, если класть смартфон экраном вниз, то он будет меньше затираться о поверхность стола. Однако в таком случае есть шанс поцарапать объектив камеры, особенно, если это бюджетное устройство. По словам Ситнова, обычно производители экономят на стекле объектива в первую очередь, из-за чего оно менее устойчиво к царапинам, чем экран.

«Если постоянно держать смартфон экраном вверх, микроцарапины могут появиться на основной камере, а если экраном вниз — на фронтальной. На камеру можно купить защитное стекло, но тогда вы пожертвуете качеством снимков: будет теряться резкость или меньше будет проходить света на матрицу», — заявил эксперт.

В то же время, как советует эксперт, можно наклеить защитную пленку на экран. Она будет беречь и экран, и фронтальную камеру от царапин. Для надежной защиты от механического удара лучше использовать защитное стекло.

«Чтобы сохранить презентабельный вид смартфона, следует использовать чехол с высокими бортами — так устройство не будет касаться поверхности стола ни экраном, ни камерой. Для ношения в карманах одежды или в рюкзаке можно использовать чехол-книжку», — заключил Ситнов.