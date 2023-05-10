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Первый в России оператор дронов получил сертификат на оказание услуг БПЛА

Государственная транспортная лизинговая компания сообщила о первом в России операторе беспилотников с государственным участием «БАС», который получил разрешение на оказание коммерческих услуг от Росавиации. Об этом пишет ПРАЙМ.

Первый в РФ оператор дронов получил сертификат на оказание услуг БПЛА
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Уточняется, что сертификат разрешает использовать беспилотники весом до 30 килограммов. «Первый в России оператор беспилотников с госучастием ООО "БАС" получил сертификат эксплуатанта, что позволит компании оказывать коммерческие услуги с использованием БПЛА весом до 30 кг», – сказано в сообщении. К разрешённым коммерческим услугам относится аэрофотосъёмка, различные работы в сфере сельского хозяйства, мониторинг объектов, а также оказание услуг, связанных с передачей или усилением сигналов связи.

Ранее Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о начале производства FPV-беспилотников в Запорожской области.

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