Первый в РФ оператор дронов получил сертификат на оказание услуг БПЛА

Государственная транспортная лизинговая компания сообщила о первом в России операторе беспилотников с государственным участием «БАС», который получил разрешение на оказание коммерческих услуг от Росавиации . Об этом пишет ПРАЙМ.

Уточняется, что сертификат разрешает использовать беспилотники весом до 30 килограммов. «Первый в России оператор беспилотников с госучастием ООО "БАС" получил сертификат эксплуатанта, что позволит компании оказывать коммерческие услуги с использованием БПЛА весом до 30 кг», – сказано в сообщении. К разрешённым коммерческим услугам относится аэрофотосъёмка, различные работы в сфере сельского хозяйства, мониторинг объектов, а также оказание услуг, связанных с передачей или усилением сигналов связи.