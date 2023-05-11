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Российские археологи выяснили, как строилась колония древних греков на Черном море

Фанагория — древняя колония греков на Черном море — строилась на материале, поступавшем с территории современной Турции, свидетельствуют результаты исследования российских ученых.

Археологи выяснили, как строилась колония древних греков на Черном море
© Ferra.ru

Камень для причала Фанагории — древнегреческой колонии на Таманском полуострове — завозился из нескольких различных мест на территории современной Турции, выяснила группа российских ученых из МГУ, Института археологии РАН и Геологического института РАН. Результаты своей работы исследователи опубликовали в «Вестнике Московского университета».

В основанной в 539 года до нашей эры Фанагории отсутствовали каменоломни и не было естественной бухты. Поэтому в V–IV веках до нашей эры древнегреческие колонисты сделали каменную насыпь, на которую ушло примерно 30 тысяч кубических метров камня.

Основным материалом для строительства причала выступили валуны диаметром от 14 до 30 сантиметров из самых разных пород. В своей работе исследователи отобрали шесть образцов мергеля и известняка и изучили разнообразие сохранившихся в этих валунах остатков ископаемой микрофауны. Все они оказались горными породами, извлеченными из верхнемеловых отложений.

На Таманском и Крымском полуостровах не нашлось подходящих источников для таких горных пород. По мнению исследователей, вероятность того, что стройматериал доставляли по рекам из Предкавказья или Грузии мала, поэтому они решили обратить внимание на те регионы, с которыми жители древнего города поддерживали торговые связи.

Для двух пород происхождение удалось установить точно. Один камень один оказался идентичен образцам, добытым в районе современного города Хопа у границы Турции и Грузии. Еще один валун образец, вероятно, происходил с восточного побережья Эгейского моря. Еще в двух случаях из похожие породы нашлись недалеко от Синопа.

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