В Китае построят крупнейший в мире центр обработки больших данных

Телекоммуникационный холдинг Tencent завершил строительство в Китае части центра больших данных, который должен стать самым крупным в мире. Об этом сообщает в среду информационный ресурс "Ицай глобал".

Объект, получивший название Центр передовых вычислений искусственного интеллекта, будет расположен в шанхайском районе Сунцзян. Данный проект реализуется Tencent совместно с администрацией района. К настоящему времени, по словам заместителя руководителя оператора проекта Ван Чжисиня, построено четыре здания, в которых размещено 10 тыс. серверов.

После завершения всех работ на объекте должно быть установлено 800 тыс. серверов. Сроки сдачи объекта в эксплуатацию пока не уточняются.