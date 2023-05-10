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СМИ: Tencent построит в Китае крупнейший в мире центр обработки больших данных

Телекоммуникационный холдинг Tencent завершил строительство в Китае части центра больших данных, который должен стать самым крупным в мире. Об этом сообщает в среду информационный ресурс "Ицай глобал".

В Китае построят крупнейший в мире центр обработки больших данных
© globallookpress.com

Объект, получивший название Центр передовых вычислений искусственного интеллекта, будет расположен в шанхайском районе Сунцзян. Данный проект реализуется Tencent совместно с администрацией района. К настоящему времени, по словам заместителя руководителя оператора проекта Ван Чжисиня, построено четыре здания, в которых размещено 10 тыс. серверов.

После завершения всех работ на объекте должно быть установлено 800 тыс. серверов. Сроки сдачи объекта в эксплуатацию пока не уточняются.

Центр будет заниматься, в частности, обработкой данных в сфере облачных вычислений, предоставлением услуг по обмену мгновенными сообщениями, а также операциями, связанными с медицинским страхованием.

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