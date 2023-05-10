Google опубликовала рекламу смартфона Pixel Fold до презентации

Google опубликовала рекламу нового смартфона Pixel Fold до официальной презентации
Компания Google выложила на YouTube рекламный ролик нового смартфона Pixel Fold до официальной презентации. Не исключено, что видео было опубликовано преждевременно по ошибке, сообщает портал The Verge.
В рекламе, которая доступна для просмотра только по ссылке, приняли участие несколько звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Они демонстрируют некоторые возможности нового складного смартфона Google — его показывают в сложенном и разложенном состоянии, а также ставят на стол под углом в 90 градусов, чтобы сделать селфи. Кроме того, пользователю показывают, как можно совершить видеозвонок, легко переключаясь между двумя дисплеями.
При этом в рекламе не раскрываются никаких технические характеристики нового устройства. По слухам, основной экран получит диагональ 7,6 дюйма, а внешний — 5,8 дюйма. Ожидается, что Pixel Fold будет представлен 10 мая на презентации Google I/O 2023.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что cмартфон Google Pixel 7a может стать последним гаджетом в среднебюджетном ценовом сегменте от «корпорации добра».