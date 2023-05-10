Китайские учёные обнаружили неожиданное свойство маракуйи

Маракуйя способна напрямую убивать личинки плодовых мушек, обнаружили китайские исследователи. Это может стать новым методом борьбы с вредителями.

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Учёные заметили, что тропический фрукт привлекает местных дрозофил, которые откладывают личинки в плодах, однако большинство насекомых не вылупляются. Это первый случай обнаружения живого растения, которое может самостоятельно убивать яйца вредителей, отметил ведущий исследователь Южно-Китайского сельскохозяйственного университета Ву Вэйцзянь.