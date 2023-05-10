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Китайские учёные обнаружили неожиданное свойство маракуйи

Маракуйя способна напрямую убивать личинки плодовых мушек, обнаружили китайские исследователи. Это может стать новым методом борьбы с вредителями.

Китайские учёные обнаружили неожиданное свойство маракуйи
© Unsplash

Учёные заметили, что тропический фрукт привлекает местных дрозофил, которые откладывают личинки в плодах, однако большинство насекомых не вылупляются. Это первый случай обнаружения живого растения, которое может самостоятельно убивать яйца вредителей, отметил ведущий исследователь Южно-Китайского сельскохозяйственного университета Ву Вэйцзянь.

Теперь маракуйя может быть рекомендована в качестве культуры-ловушки для вредителей – её можно посадить на границе фруктового сада или бахчевого поля для борьбы с плодовыми мушками, подчеркнул сотрудник Академии сельскохозяйственных наук провинции Гуандун Ляо Юнлинь.

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