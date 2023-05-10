Найдены микробы, способные переваривать пластик при низких температурах

Ученые из Швейцарского федерального института WSL обнаружили микроорганизмы, способные переваривать пластик при низких температурах. Они обитают в Альпах и в Арктике.

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Известно, что многие микробы способны перерабатывать пластик. Но они осуществляют этот процесс при температуре около +30 градусов Цельсия и выше. Это означает, что их нельзя использовать для утилизации пластика в промышленных масштабах – переработка потребует сильного нагрева и будет способствовать дополнительным выбросам парниковых газов.

Найденные швейцарскими учеными микробы переваривает пластик при +15 градусах. В ходе исследования авторы собрали образцы 19 штаммов бактерий и 15 грибов. Все они росли на пластиковых отходах в Гренландии, Шпицбергене и Швейцарии.

Штаммы бактерий принадлежали к 13 родам в типах actinobacteria и proteobacteria, а грибы – к 10 родам в типах ascomycota и mucoromycota. Их оставили в лаборатории в полной темноте и при умеренной температуре на 126 дней.

Эксперимент показал, что ни один вид микробов не смог справиться с полиэтиленом. Однако 19 штаммов (56%), включая 11 грибов и восемь бактерий, успешно разложили полиэфир-полиуретан (PUR), а 14 грибов и три бактерии переварили пластиковые смеси PBAT и PLA.

Лучшие результаты продемонстрировали два вида грибов из родов neodevriesia и lachnellula. Они справились со всеми видами пластмасс, кроме полиэтилена, сообщает Frontiers in Microbiology.

Ученые отметили, что подобные микроорганизмы могут стать «ценным инструментом» при переработке отходов. Проблема пластикового загрязнения становится все более актуальной, и технологии, позволяющие экологично утилизировать отходы, будут крайне востребованы.