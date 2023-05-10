Telegram допустил прекращение работы в Бразилии

Telegram сообщил о возможном прекращении предоставления услуг в Бразилии в случае принятия законопроекта о борьбе с фейковыми новостями. Об этом говорится в официальном Telegram-канале мессенджера в Бразилии.

"Ожидается, что в ближайшее время Палата представителей проголосует за PL 2630/2020, в который недавно были внесены поправки, включающие более 20 совершенно новых статей, которые никогда не обсуждались широко. <...> Если он будет одобрен, таким компаниям, как Telegram, возможно, придется прекратить предоставлять услуги в Бразилии", - сказано в сообщении.

Видео дня

Законопроект позволяет правительству заставить приложения удалять факты или мнения, которые оно сочтет "неприемлемыми", отмечается в сообщении.

"Например, министр юстиции недавно потребовал санкции против Telegram, утверждая, что приложение "не ответило на запрос" - еще до того, как запрос был сделан. Если бы действовал PL 2630/2020, правительство могло бы немедленно заблокировать приложение в качестве "превентивной меры", пока Telegram не докажет, что не нарушает никаких законов", - подчеркивается в сообщении.

В конце апреля суд Бразилии выдал предписание о блокировке работы Telegram в Бразилии, обосновав это тем, что администрация мессенджера якобы не предоставила в полном объеме информацию по запросу правоохранительных органов, вышедших на след групп неонацистов в Telegram. Позже суд отменил блокировку мессенджера, сообщил портал G1. По его информации, судья Флавий Лукас посчитал предыдущее решение о блокировке мессенджера необоснованным, поскольку оно "нарушает свободу коммуникации широкого круга лиц, не связанных с расследуемыми фактами". При этом он оставил в силе ежедневный штраф в размере 1 млн реалов (около $200 тыс.) за непредоставление информации, запрошенной следственными органами.