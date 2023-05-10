Telegram допустил прекращение работы в Бразилии при принятии законопроекта о фейках
Telegram сообщил о возможном прекращении предоставления услуг в Бразилии в случае принятия законопроекта о борьбе с фейковыми новостями. Об этом говорится в официальном Telegram-канале мессенджера в Бразилии.
"Ожидается, что в ближайшее время Палата представителей проголосует за PL 2630/2020, в который недавно были внесены поправки, включающие более 20 совершенно новых статей, которые никогда не обсуждались широко. <...> Если он будет одобрен, таким компаниям, как Telegram, возможно, придется прекратить предоставлять услуги в Бразилии", - сказано в сообщении.
Законопроект позволяет правительству заставить приложения удалять факты или мнения, которые оно сочтет "неприемлемыми", отмечается в сообщении.
"Например, министр юстиции недавно потребовал санкции против Telegram, утверждая, что приложение "не ответило на запрос" - еще до того, как запрос был сделан. Если бы действовал PL 2630/2020, правительство могло бы немедленно заблокировать приложение в качестве "превентивной меры", пока Telegram не докажет, что не нарушает никаких законов", - подчеркивается в сообщении.
В конце апреля суд Бразилии выдал предписание о блокировке работы Telegram в Бразилии, обосновав это тем, что администрация мессенджера якобы не предоставила в полном объеме информацию по запросу правоохранительных органов, вышедших на след групп неонацистов в Telegram. Позже суд отменил блокировку мессенджера, сообщил портал G1. По его информации, судья Флавий Лукас посчитал предыдущее решение о блокировке мессенджера необоснованным, поскольку оно "нарушает свободу коммуникации широкого круга лиц, не связанных с расследуемыми фактами". При этом он оставил в силе ежедневный штраф в размере 1 млн реалов (около $200 тыс.) за непредоставление информации, запрошенной следственными органами.
Законопроект о борьбе с распространением лживых новостей будет рассмотрен парламентом страны по ускоренной процедуре сразу на пленарном заседании, минуя профильные комитеты. Им предусматривается введение уголовной ответственности за публикацию дезинформации с помощью ботов. Законопроект обязует компании, предоставляющие цифровые услуги, иметь физического представителя в стране, вводит для них ответственность за продвижение фейков, созданных третьими лицами, требует введения транспарентных правил модерации контента, вводит для поисковиков плату за использование журналистских материалов. Законопроект поддерживают традиционные бразильские СМИ, оппонентами которых выступают интернет-компании, отрицающие наличие собственных интересов.