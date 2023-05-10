В Великобритании родились первые дети от трех родителей

Первые дети, созданные с использованием ДНК трех человек, родились в Великобритании после того, как врачи провели новаторскую процедуру ЭКО, направленную на предотвращение наследования детьми неизлечимых заболеваний. Об этом пишет Guardian.

Этот метод, известный как митохондриальное донорство (MDT), использует ткани из яйцеклеток здоровых женщин-доноров для создания эмбрионов ЭКО, без вредных мутаций. На более чем 99,8% ДНК младенцев происходит от матери и отца и всего лишь около 0,1% от третьей женщины-донора.

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Врачи Центра лечения бесплодия в Ньюкасле провели исследование MDT, чтобы помочь женщинам с мутировавшими митохондриями иметь детей без риска передачи ему генетических заболеваний. Дело в том, что ребенок наследует все митохондрии от матери, поэтому вредные мутации могут затронуть всех детей женщины. При этом некоторые дети могут родиться здоровыми, так как унаследуют лишь небольшую часть митохондрий с мутациями. Однако другие дети могут унаследовать гораздо больше мутаций и заболеть тяжелыми, прогрессирующими и часто смертельными болезнями. Приблизительно один из 6 тыс. детей страдает митохондриальными нарушениями.

Большая часть из 20 тыс. генов человека свернута спиралью в ядре почти каждой клетки тела. Но вокруг каждого ядра разбросаны тысячи митохондрий со своими генами. При правильном функционировании митохондрии обеспечивают жизненную энергию клеткам, из которых состоят органы человека. Мутации, повреждающие митохондрии, чаще всего поражают энергоемкие ткани, такие как мозг, сердце, мышцы и печень.