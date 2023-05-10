Более 70% россиян не пользуются "умными" устройствами для дома

Большинство россиян - около 70% - не используют в своей жизни устройства для "умного" дома, а более-менее массово в жизнь граждан вошли только роботы-пылесосы и "умные" колонки. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного в рамках спецпроекта ТАСС и ВЦИОМ.

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"Не пользуются "умными" устройствами для дома 72% россиян, показатель максимален в группе активных телезрителей - 95%. Безразличны к современным технологиям также представители старшего поколения 60+ лет (не пользуются 87%), россияне со средним образованием и ниже (85-86%), а также жители сел (82%)", - следует из результатов опроса.

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Из респондентов, которые пользуется такими устройствами (28%), 14% делают это ежедневно, а 9% - несколько раз в неделю.

Среди различных smart-решений для дома россияне скорее предпочитают использовать только несколько их типов. Так, возглавил рейтинг робот-пылесос, который выбрали 58% из числа пользователей "умных" устройств. Следом идет "умная" колонка (44%). За лидерами идут со значительным отставанием Smart TV (12%), система "умного" освещения и "умная" розетка (10%). При этом ВЦИОМ называет робот-пылесос и "умную" колонку скорее женскими устройствами.

На основании ответов Центр подготовил портрет типичного пользователя "умных" устройств - это "россиянин 25-34 лет (45%), с высшим или неоконченным высшим образованием (39%) и хорошим материальным положением (37%), проживающий в одной из столиц - Москве или Санкт-Петербурге (42%)".

Опрос проводился методом телефонного интервью 31 марта 2023 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. жителей России в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Сбор данных

"Умные" устройства способны собирать сведения о своих владельцах и их жилищах с помощью камер и датчиков, и, согласно опросу, россияне об этом знают поверхностно. Так, 38% знают без подробностей, 25% знают хорошо, а 36% впервые узнали об этом. Но, в отличие от не использующих устройства людей, сами пользователи девайсов по большей части осведомлены об этом - уровень общей информированности в группе достигает 79%.

15% россиян видят угрозу в передаче данных устройствами третьим лицам. 5% опрошенных не исключают возможность шпионажа через такие девайсы, а 6% ответили, что сбор данных - это вторжение в личную жизнь и нарушение прав и свобод.